MiG-35: Superzwrotny myśliwiec w przystępnej cenie

W konstrukcji perspektywicznego lekkiego myśliwca MiG-35 wykorzystano szereg rosyjskich know-how. Wśród wyróżniających cech maszyny ekspert lotnictwa wojskowego Dmitrij Drozdenko wymienia superzwrotność, dzięki której już dziś MiG-35, na etapie testów fabrycznych, interesuje się wiele krajów.

Testy MiG-35

© Sputnik. Vladimir Astapkovich W Rosji może powstać wersja pokładowa myśliwca MiG-35

Testy fabryczne pierwszych dwóch prototypów myśliwca MiG-35 zostaną zakończone do końca roku, poinformowali przedstawiciele korporacji podczas pokazu lotniczego „Dubai Airshow 2017”. Zaś do seryjnej produkcji samolot trafi po podpisaniu umowy z Ministerstwem Obrony. Do 2020 roku resort wojskowy planuje zakup 24 samolotów. Ponadto już dziś wiele innych krajów przypatruje się maszynie, wśród nich Peru, Mjanma i Bangladesz.

„Mig-35 to perspektywiczny wielofunkcyjny lekki rosyjski myśliwiec, który ma zastąpić MiG-29, który jest już przestarzały w XXI wieku. Podobna sytuacja występuje w przypadku Su-27 i Su-35 czy Su-30SM. Ale te maszyny mają różne cele i zadania, lekkie myśliwce wykonują nieco inny zakres zadań niż ich cięższe odpowiedniki.

Jednocześnie powietrzne strefy odpowiedzialności niektórych krajów są dość niewielkie, więc w pełni wystarczą im jedynie lekkie maszyny. Dlatego moim zdaniem MiG-35 ma wielki potencjał eksportowy. Co więcej, w jego konstrukcji wykorzystano szereg rosyjskich know-how, wśród których najbardziej wyróżnia się superzwrotność, czyli gdy samolot może robić w powietrzu wszystko, co chce. Żaden zachodni kraj, w tym Stany Zjednoczone, nie był w stanie dotychczas powtórzyć czegoś takiego” — komentuje ekspert.

Ten sam Su-35 czy Su-30, wykorzystujące efekt superzwrotności, kosztują o wiele więcej. Jednocześnie, jak zauważył ekspert, w MiG-35 nie trzeba umieszczać obrotowych dysz na silnikach, ponieważ nie wszyscy klienci potrzebują, aby myśliwiec „tańczył w powietrzu”. Odpowiednio maleje też cena maszyny.

W skład uzbrojenia MiG-35 planowane jest wprowadzenie zaawansowanych lotniczych środków rażenia dalekiego zasięgu pozwalających atakować cele nawet bez wchodzenia w strefę obrony powietrznej. Ponadto maszyna będzie wykorzystywać szerszą gamę broni, która będzie zawierać cały szereg nowych typów pocisków klasy „powietrze-ziemia” i „powietrze-powietrze” z różnymi systemami naprowadzania na cel.