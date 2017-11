Syryjska armia odbiła z rąk Daesh nowe magazyny broni (wideo)

Syryjskie źródło wojenne, które brało udział w operacji wyzwalania tych rejonów, opowiedziało Sputnikowi o szczegółach.

"W magazynach Daesh było dużo broni, sprzętu i wyposażenia amerykańskiej, zachodnioeuropejskiej i izraelskiej produkcji. Przy czym nie tylko automatyczne karabiny М-16. Tam były i rakietowe kompleksy przeciwczołgowe TOW, i 155-mm amerykańskie działa polowe. Stały tam samochody Hammer, które wykorzystywano do przewozu ludzi lub jako samochody-pułapki: wewnątrz były bomby. Znaleziono izraelskie wywiadowcze drony i nowy izraelski kombinezon ochronny do prowadzenia prac saperskich".

Rozmówca powiedział, że na byłych terytoriach terrorystów odkryto wiele sprzętu do wywiadu powietrznego i lądowego, środki łączności satelitarnej oraz worki z materiałem wybuchowym S-4 wewnątrz samochodów przygotowanych do wybuchu. Skrzynie z pociskami i bronią przechowywano w podziemnych schowkach, a czołgi i samochody były okryte siatką maskującą, aby uchronić je przed atakami z powietrza rosyjskich i syryjskich samolotów.

Strona internetowa «Inside Syria media center» cytuje słowa syryjskiego genrała brygady Ali al-Ali, że USA nielegalnie dostarczyły terrorystom w Syrii co najmniej 1500 ładunków z bronią i sprzętem technicznym w okresie od 5 czerwca do 15 września tego roku. Waszyngton oświadczył, że ta broń była przeznaczona dla sojuszników Stanów Zjednoczonych, ale w rezultacie trafiła w ręce terrorystów, powiedział generał.

Na potwierdzenie swoich słów generał wymienił broń NATO, która została przejęta przez armię syryjską od Daesh i Tahrir al-Sham (dawniej Dżabchat an-Nusra). To austriacki pistolet Glock 19, najpopularniejsza broń wśród terorystów. W 2014 roku terroryści umieszczali wideo z egzekucji, gdzie wykorzystywany był właśnie ten pistolet. Potem wyjasniono, że pistolety zostały przekazane irackim służbom mundurowym w latach 2003-2004. Wyprodukowane w USA karabiny szturmowe М-16 zostały symbolem terrorystów w Syrii. Syryjska armia wielokrotnie znajdowałą skrzynie z tymi karabinami, na których napisane było: "własność USA", zatem wersja o chińskich kopiach jest wykluczona. Lekki karabin automatyczny FN FAL produkcji belgijskiej, który jest na wyposażeniu NATO, często spotykany jest pośród przejętej przez armię syryjską broni. Ten karabin o rozmiarze pocisku 7.62×51mm wyposażony został w snajperski celownik i wykorzystuje się go do prowadzenia walk w warunkach miejskich. Poza tym, wśród terrorystów Daesh popularny jest pistolet Heckler & Koch MP5, z którego korzystają amerykańskie i europejskie służby mundurowe.