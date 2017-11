„Rosyjskie czołgi" w Kijowie (foto)

Dziennikarz zaapelował do mieszkańców Kijowa, aby na razie nie szykowali się na wojnę, a wzięli widły, przyszli z nimi do sklepu „Silpo", który sprzedaje zabawkowe T-14, i zastanowili się czy nie należy go czasem „spalić".

В Киеве очередная истерика: “Кацапские танки вошли в столицу!” https://t.co/wOeffASOLj pic.twitter.com/MpAIlvsz32 — Hunter News (@HunterNewsRu) 15 listopada 2017

Bulgarow wezwał też Służbę Bezpieczeństwa kraju, aby zareagowała na „bezpośrednie naruszenie ustawy o zapobieganiu propagandy kraju-agresora".

Hej, SBU! Centrum handlowe «Arkadia», supermarket «Silpo», dział zabawek — napisał Bulgarow.

Na zdjęciach opublikowanych przez dziennikarza, widać zabawki — czołgi, przypominające rosyjskie T-14 ozdobione wstążkami św. Jerzego.