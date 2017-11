W Niemczech pociąg zderzył się z wieprzami

Poinformowała o tym policja federalna Berlina i Brandenburgii.

„Obecnie w rejonie dworca Rathenow (kraj związkowy Brandenburg — red.) został zakłócony ruch kolejowy. Pociąg ICE zderzył się z wieprzami” — poinformowała policja na Twitterze wczoraj wieczorem. „Niestety ICE nie może jechać dalej. Około 400 pasażerów zostanie ewakuowanych do innego udostępnionego pociągu” — czytamy w komunikacie.

Jak podaje Berliner Zeitung, w rezultacie pasażerowie przesiedli się do pociągu tranzytowego z Bazylei i dojechali do Berlina z prawie 4-godzinnym opóźnieniem. Ruch na odcinku, gdzie doszło do wypadku, został wznowiony dopiero późno w nocy. Informacji o poszkodowanych w wyniku zdarzenia nie ma.