Krymskie władze doradzają amerykańskiej gazecie New York Times, która w swoim artykule na załączonej do niego mapie oznaczyła Krym jako sporne terytorium, by dalej szła „drogą poprawy” i wspominała w publikacjach na temat półwyspu, że region jest nieodłączną częścią Rosji.

Według danych mediów gazeta New York Times w swoim artykule na mapie oznaczyła Krym jako „sporne terytorium” i pomalowała na ten sam kolor co Rosję, granica półwyspu z Ukrainą jest wyznaczona linią przerywaną. Mapa obrazuje materiał gazety na temat projektu Mostu Kerczeńskiego. Z kolei rzeczniczka ukraińskiego MSZ Mariana Beca oznajmiła, że resort zamierza domagać się od gazety wprowadzenia korekt do swojej publikacji.

„New York Times jako gazeta robi kroki w kierunku poprawy, lecz nie poprawiła się do końca, gdyż nie ma mowy o żadnym spornym terytorium. Krym to region w składzie Rosji, a więc jest to rosyjskie terytorium. Mamy nadzieję, że ta droga poprawy obrana przez New York Times wreszcie doprowadzi do tego, że wszystkie publikacje na temat Krymu zarówno w tym, jak i innych zachodnich periodykach będą obowiązkowo zawierać wzmianki o tym, że Republika Krymu jest nieodłączną częścią Rosji” — oznajmił w wywiadzie dla RIA Novosti wicepremier krymskiego rządu Dmitrij Połonskij.

Z kolei wicepremier krymskiego rządu Georgij Muradow podkreślił, że wszystkie protesty i zmagania ukraińskich władz zmierzające do poprawy sytuacji wokół publikacji odzwierciedlają ich paniczne nastroje w związku z tym, że Krym krok po kroku jest na świecie coraz częściej odbierany jako nieodłączna część Rosji.

„Świadomość tego, że Krym jest i będzie rosyjski, stopniowo zagnieździ się w umysłach społeczeństwa obywatelskiego państw zachodnich” — podkreślił Muradow.