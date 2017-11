Putin omówił z liderami DRL i ŁRL wymianę jeńców z Kijowem

Medwedczuk przekazał wcześniej, że strona ukraińska jest gotowa do zwolnienia ponad 300 osób w ramach wymiany jeńców na Donbasie. W zamian Ukraina oczekuje, że powstańcy zwolnią przed końcem roku ponad 70 osób. O tym Medwedczuk powiedział na spotkaniu z Putinem.

„Poparli inicjatywę"

Pieskow przekazał, że po rozmowie z Medwedczukiem prezydent Rosji przeprowadził rozmowy telefoniczne z szefami DRL i ŁRL i powiedział swoim rozmówcom, że poparł inicjatywę lidera ruchu obywatelskiego „Ukraiński wybór — prawo narodu".

„Ogólnie rzecz biorąc, Zacharczenko i Płotnicki poparli tę inicjatywę" — zaznaczył rzecznik rosyjskiego prezydenta. Pieskow podkreślił także, że liderzy Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych „zwrócili uwagę na to, że kwestia powinna być dodatkowo omówiona z przedstawicielami strony ukraińskiej".

Zasada humanizmu

Szef proklamowanej w trybie jednostronnym Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Zacharczenko zgodził się z pozycją rosyjskiego prezydenta odnośnie wymiany jeńców z Ukrainą. Zacharczenko zauważył, że w kwestii wymiany jeńców należy kierować się zasadami humanitaryzmu. Tego samego zdania jest Władimir Putin.

„Omówiliśmy dzisiaj telefonicznie z Władimirem Władimirowiczem Putinem wymianę jeńców i inne kwestie. W sprawie wymiany jeńców zgadzam się ze stanowiskiem prezydenta Rosji — musimy kierować się tutaj zasadami humanitaryzmu. Wymiana jeńców nie powinna być kwestią wojny i handlu" — oświadczył szef DRL.

Zacharczenko opowiedział też, dlaczego przystał na propozycję Putina. Według słów lidera DRL inicjatywa rosyjskiego prezydenta nie przeczy zasadom nieuznanej republiki, a także temu, „jak DRL zachowywała się wcześniej w kwestii jeńców".

Zacharczenko podkreślił, że republika zawsze odnosiła się po ludzku do ukraińskich jeńców i więziła ich w zgodzie z normami międzynarodowymi, gdy tymczasem, sądząc po stanie jeńców przekazywanych przez Kijów, Ukraina stosuje tortury i nie udziela koniecznej pomocy medycznej.

Przeciągają proces

Swoją gotowość do wymiany jeńców wielokrotnie wyrażały zarówno DRL jak i ŁRL. Ale proklamowane w trybie jednostronnym republiki zauważały, że ukraińska strona przeciąga ten proces.

„Władze w Kijowie celowo robią wszystko, co możliwe i świadomie przeciągają proces wymiany jeńców pod byle pretekstem. Obydwie strony są gotowe do wymiany jeńców, ale przedstawiciele władz w Kijowie uparcie odmawiają nam wydania 58 osób, których my się domagamy" — powiedziała ombudsman DRL Daria Morozowa.

Ponadto liderzy republik upierają się przy tym, że wymiana jeńców powinna się odbywać według zasady „wszyscy na wszystkich" przewidzianej porozumieniami z Mińska. Jednak Medwedczuk powiedział o niemożliwości przeprowadzenia takiej wymiany, gdyż przeczy to ustawodawstwu Ukrainy — część jeńców oskarżana jest o szczególnie ciężkie przestępstwa, w związku z czym nie można ich zwolnić.

Dyrektor ośrodka zwalniania jeńców przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Jurij Kaczanow także oświadczył o niemożności przeprowadzenia wymiany jeńców według formuły „wszyscy na wszystkich". W sytuacji, gdy konflikt wciąż trwa, takiej wymiany nie sposób zrealizować.

„Tłumaczymy: jest określona kolejność, konflikt się nie zakończył. Codziennie, i po jednej, i po drugiej stronie (ludzie popadają w niewolę — red.). Jeśli dwa miesiące temu mieliśmy 118 osób, to teraz 144 (jeńców)" — powiedział przedstawiciel SBU.

DRL uważa jednak, że stanowisko Ukrainy wynika z tego, że część schwytanych do niewoli żołnierzy już nie żyje.

„Ukraina sztucznie hamuje wymianę jeńców według zasady „wszyscy na wszystkich", im to nie jest na rękę. Poza rozmowami sprawa nie postępuje. Dzieje się tak dlatego, że nie przetrzymują takiej ilości jeńców, o jakiej mówią. Jeśli wymieniać „wszystkich na wszystkich", to wyjdą na jaw zbrodnie popełnione na naszych żołnierzach, więźniach politycznych. Jestem pewien, że jakichś 30% osób z listy, która jest, nie ma już na tym świecie" — powiedział lider DRL Aleksander Zacharczenko.