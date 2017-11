„Media coraz częściej ujawniają fakty, które wskazują na to, że nasi amerykańscy partnerzy w walce z międzynarodowym terroryzmem w rzeczywistości ukrywają ekstremistów, w szczególności z PI” — powiedziała na briefingu.

© AP Photo/ The website of Islamic State militants Terroryści z Abu Kamal pod parasolem ochronnym USA

Według Zacharowej tego zachowania „nie można nazwać uczciwą grą”.

We wtorek Ministerstwo Obrony oświadczyło, że USA odmówiło nalotów na terrorystów opuszczających syryjskie miasto Abu Kamal. Amerykanie wyjaśnili to tym, że terroryści „dobrowolnie oddali się do niewoli” i teraz podlegają postanowieniom Konwencji Genewskiej „O traktowaniu jeńców wojennych”.

Jednocześnie USA nie odpowiedziały na zapytanie dowództwa rosyjskiej grupy, dlaczego terroryści, którzy opuszczają miasto ze sprzętem wojskowym i ciężką bronią w strefie kontrolowanej przez międzynarodową koalicję, przegrupowują się do ataku na syryjskie wojska.

Międzynarodowa koalicja, na czele której stoją Stany Zjednoczone, nazwała oskarżenia Rosji fałszywymi i bezpodstawnymi.