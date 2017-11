Komu przeszkadzają rubinowe gwiazdy na wieżach Kremla

Rosyjski ruch prawosławny „Czterdzieści czterdziestek" wezwało do usunięcia rubinowych gwiazd z kremlowskich wieży, zastępując je dwugłowymi orłami, co zdaniem organizacji może pomóc w pojednaniu i przywróceniu sprawiedliwości historycznej.

„Jesteśmy święcie przekonani, że rubinowe gwiazdy powinny stać na tych budynkach, które zostały wzniesione w okresie radzieckim rosyjskiej historii, ale na pewno nie na kremlowskich wieżach, w których budowie bolszewicy nie mieli żadnego udziału" — głosi oświadczenie prawosławnych aktywistów.

W stulecie rewolucji, kiedy zdaniem ruchu rosyjskie społeczeństwo dokonuje podsumowania „socjalnego eksperymentu budowy państwa bez Boga i jego przykazań, na szczyty wież moskiewskiego Kremla powinny powrócić dwugłowe orły z tysiącletniego okresu Imperium Rosyjskiego". Jak zauważają członkowie ruchu, w dzisiejszej Rosji często mówi się o „pojednaniu", nieprzerwanym procesie historycznym i tysiącletniej rosyjskiej państwowości.

„Ale jedno spojrzenie na Kreml wystarcza, aby w głowie pojawiło się słuszne pytanie: a gdzie podział się dwugłowy złoty orzeł z czasów Cesarstwa Rosyjskiego z berłem i jabłkiem, który jest herbem naszego państwa? I jaki związek z liczącym pięćset lat Kremlem, wybudowanym przez księcia moskiewskiego w samym sercu Trzeciego Rzymu, najsilniejszego cesarstwa prawosławnego, mają czerwone gwiazdy?" — czytamy w oświadczeniu.

Prawosławni aktywiści przypomnieli, że wieże Spasska, Troicka i Nikolska zostały tak nazwane na chwałę Chrystusa, Trójcy Świętej i Nikołaja Cudotwórcy, toteż są zdumieni, że na tych budowlach do tej pory stoją gwiazdy, „pod których znakiem przeprowadzano bezprecedensowe w światowej historii prześladowania chrześcijan, wysadzano tysiące świątyń, rabowano relikwie, szydzono z wierzących, uczono dzieci pluć na ikony".

Aktywiści ruchu oświadczyli, że symbolika radziecka słusznie widnieje na pomniku robotnika i kołchoźnicy przy WDNH, bo odsyła on do epoki komunistycznej.

„I jeśli już szukamy pojednania w historii 70-letniego okresu radzieckiego z 1000-letnim prawosławno-imperialnym, to byłoby dobrze wszystkie radzieckie symbole, utworzone w okresie radzieckim, pozostawiać bez zmian, a starym, przedrewolucyjnym utworzonym przez naszych wielkich przodków przywrócić ich pierwotne znaczenie i nazwę" — dodali aktywiści.

W rozmowie z Ria Novosti koordynator ruchu „Czterdzieści Czterdziestek" Andriej Kormuchin przekazał, że planowana jest zbiórka podpisów z apelem o zastąpienie gwiazd Kremla dwugłowymi orłami. „Planujemy skierować podpisy do administracji i kancelarii prezydenta, które prowadzą akurat remont kremlowskich wieży. Tak w ogóle, to właśnie pod wpływem tego remontu przyszło mi to na myśl. Wczoraj przyjechałem i widzę, że wieże stoją w remoncie. Dlaczego by nie uczynić tego właśnie teraz — dokonać historycznie słusznej zamiany" — podkreślił Kormuchin.