Pod piramidą Kukulkana w Meksyku odkryto zagadkowy tunel

„Udało nam się przeniknąć do studni pod piramidą Kukulkana przez jej kryptę i znaleźliśmy tam zablokowane przejście, które zostało prawdopodobnie zamknięte przez samych Majów. W najbliższym czasie wrócimy tam i być może otworzymy przejście. Będziemy próbować zrozumieć, dokąd ono prowadzi i czy jest połączone z rezerwuarem piramidy" — powiedział Guillermo de Anda, jeden z archeologów nadzorujących inicjatywę badawczą Great Mayan Aquifer Project.

Cywilizacja Majów istniała przez kilka tysiącleci i pozostawiła po sobie wiele „wymarłych miast" i pomników kultury na półwyspie Jukatan. Wiadomo, że ok. IX wieku n.e., po wielu latach świetności, Majowie zaczęli nagle opuszczać swoje miasta jedno po drugim. Przyczyny upadku tej cywilizacji po dziś dzień są przedmiotem sporów wśród uczonych.

Jedną z charakterystycznych cech takich „wymarłych miast" jest bardzo rozgałęziona sieć naziemnych i podziemnych zbiorników wodnych i łączących je tuneli oraz kanałów, które, jak obecnie zakładają historycy, pomagały „polisom" starożytnych Majów zaopatrywać ludność w wodę w czasie krótkich okresów suszy. Jednak właśnie te kanały, jak przypuszczają z kolei matematycy, były przyczyną „wymierania" miast, gdyż nie zapewniały dostatecznej ilości wody, kiedy susze zaczęły się wydłużać z powodu serii gwałtownych zmian klimatu.

Guillermo de Anda wraz z ekipą innych archeologów już od dwóch lat prowadzi wykopaliska na terytorium prekolumbijskiego miasta Chichen Itza, próbując odnaleźć ślady dużej cenote (cenote — rodzaj naturalnej studni krasowej utworzonej w skale wapiennej, występujący szczególnie często na półwyspie Jukatan w Meksyku — red.) pod piramidą Kukulkana. O jej istnieniu po raz pierwszy poinformował meksykański archeolog Rene Chavez, który „prześwietlił" budowlę przy pomocy techniki, znanej jako ERT-3D (Tri-Dimensional Electric Resistivity Tomography — red.). Odkrył on pod nią pustą przestrzeń o dużej powierzchni, a także drugą, mniejszą piramidę, która została ukryta wewnątrz świątyni boga wody Majów (niczym rosyjska matrioszka — red.).

To, że Kukulkan był bogiem wody, podsunęło archeologom myśl, że piramida została zbudowana w pobliżu cenote nieprzypadkowo i była odpowiednikiem rezerwuarów wody w Tikal i innych dużych miastach Majów. Właśnie dlatego uczeni próbują od dłuższego czasu znaleźć wejście do tej studni i kanałów, które do niej prowadzą.

De Anda uważa, że jego zespół jest już bliski odkrycia tych tuneli. Jeśli otwarte przez nich przejście rzeczywiście prowadzi do rezerwuaru, archeolodzy mają nadzieję przeniknąć do zbiornika i przy pomocy robotów oraz innych instrumentów naukowych stworzyć trójwymiarową mapę cenote oraz innych przejść, które do niej prowadzą.