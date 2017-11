„Projekt USA ws. przedłużenia misji OPCW w Syrii jest nie do przyjęcia"

Amerykański projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie przedłużenia misji OPCW-ONZ w celu zbadania użycia broni chemicznej w Syrii jest nie do zaakceptowania i nie ma szans na przejście, powiedział w czwartek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

„OPCW i mechanizm dochodzenia, o którym mowa, działały nie tyle nieprofesjonalne — są one kierowane przez profesjonalnych ludzi i nie wątpimy w ich profesjonalizm, a jeśli już, to oni zachowywali się po prostu stronniczo, z upolitycznieniem, jawnie wykonując zamówienie. Takie podejście jest nie do zaakceptowania” — powiedział Ławrow na konferencji prasowej.

„W związku z tym amerykańska rezolucja mająca na celu przedłużenie mandatu tego wspólnego mechanizmu dochodzenia ma na celu to, aby nie zmieniać niczego, ani jednej literki w tych działaniach, które obecnie podejmuje ten mechanizm z naruszeniem Konwencji o zakazie broni chemicznej. Rezolucja ma na celu przedłużenie mandatu tego mechanizmu poprzez przyjęcie i zatwierdzenie metod wykorzystywanych przez ten mechanizm. Jest zrozumiałe, że jest to absolutnie nie do przyjęcia” — dodał Ławrow.