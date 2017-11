Krym na podwodnych skrzydłach

Do Sewastopolu przybyła pierwsza z sześciu „Komet” - statków na podwodnych skrzydłach, które będą kursować wzdłuż południowego wybrzeża

Legendarne wodoloty „Kometa” były jednymi z najbardziej rozpoznawalnych i udanych opracowań radzieckich stoczniowców. Kursowały po Morzu Czarnym, Wołdze, Dnieprze i na wielu innych wodach. W Rosji podjęto decyzję o wznowieniu produkcji statków pasażerskich dużej prędkości i jeden z nich, zbudowany w rybińskiej stoczni „Wympel”, ​​został przeznaczony do przewozów na trasie Sewastopol — Jałta.

Statek został zwodowany 20 października i trzy tygodnie później został dostarczony do Sewastopola, gdzie w fabryce „Persej” zostanie doprowadzony do stanu eksploatacyjnego — zostaną wykończone wnętrza, przeprowadzone testy nawigacyjne. Operatorem przewozów zostanie filia fabryki „Wympel” — „Morskie przewozy pasażerskie dużej prędkości”, na potrzeby której zostanie wybudowanych jeszcze kilka zmodernizowanych „Komet”.

Współczesna wersja wodolotu — „Kometa 120M” — to statek pasażerski przeznaczony do szybkiego przewozu pasażerów w ciągu dnia w kabinie wyposażonej w siedzenia lotnicze. Każdy statek może pomieścić 120 pasażerów i rozwijać prędkość do 35 węzłów (około 65 km/h). Na trasie Sewastopol-Jałta pierwsza „Kometa” pojawi się w kwietniu przyszłego roku.