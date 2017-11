Taką opinię na antenie stacji telewizyjnej „NewsOne” wypowiedział deputowany Rady Najwyższej Nestor Szufricz.

Polityk uważa, że ​​władze Ukrainy celowo dezorganizują kraj, aby uniknąć odpowiedzialności.

© Sputnik. Sergey Pyatakov Żyrynowski wróży Ukrainie rozpad

„Nie wolno nam dopuścić do powtórki z Jugosławii, nie możemy pozwolić, aby Ukraina została podzielona na cztery części, o czym już dziś się mówi. Zobaczcie, jak przebiegały u nas konflikty wzdłuż granicy — Rumuni, Węgrzy, Polacy. Jak to możliwe, jak władza może do tego dopuścić. Krzyczą «Rosjanie, Rosjanie». Zobaczcie, wkrótce stracimy zachodnie granice. Może oni mają taki plan — zniszczyć państwo, a następnie nie odpowiadać przed tym krajem. Oczywiście jeśli nie ma państwa, nie ma przed kim odpowiadać” — powiedział Szufricz.

Jego zdaniem w najbliższej przyszłości żołnierze sił pokojowych nie zostaną wprowadzeni na Ukrainę, a wraz ze zmianą kierownictwa kraju problem ten zniknie.

„Najpierw pozbądźmy się tej władzy, która wciągnęła Ukrainę w ten konflikt… Myślę, że rząd odejdzie wcześniej, niż pojawią się żołnierze sił pokojowych, dlatego wraz z wymianą władzy ta kwestia nie będzie już miała znaczenia” — uważa deputowany.