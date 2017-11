Kaliningrad na drodze ku transportowej niezależności

© Zdjęcie: Weronika Książek Kaliningrad pali się do Mistrzostw Świata

Pojawienie się nowych promów zwiększy bezpieczeństwo transportowe obwodu kaliningradzkiego, a także pozwoli regionowi uniezależnić się od taryf kolejowych zagranicznych państw — powiedział w wywiadzie dla agencji informacyjnej Ria Novosti wiceminister spraw zagranicznych Rosji Władimir Titow.

Polityk podkreślił również, że rząd Federacji Rosyjskiej przykłada dużą wagę do zapewnienia stabilnej komunikacji transportowej obwodu kaliningradzkiego z Rosją kontynentalną.

© Sputnik. Igor Zarembo Czy Kaliningrad zdąży przed Mistrzostwami?

„Obecnie na linii Bałtyjsk — Ust-Ługa kursują dwa promy, które transportują około 2 mln ton ładunków rocznie. W celu zwiększenia przewozu towarów podjęto decyzję ws. rozpoczęcia budowy trzech nowych promów. Pierwszy statek ma trafić do eksploatacji już w 2019 roku, a jeszcze po upływie roku do użytku zostaną oddane dwa kolejne. Będą to potężne promy o pojemności ładunkowej 66 wagonów kolejowych z możliwością przewozu samochodów i pasażerów. Pojawienie się nowych promów zwiększy bezpieczeństwo transportowe obwodu kaliningradzkiego i pozwoli na uniezależnienie się regionu od taryf kolejowych zagranicznych państw" — powiedział Władimir Titow.

„Jednocześnie współpraca w sferze transportowej z krajami sąsiedzkimi również będzie kontynuowana" — poinformował wiceminister spraw zagranicznych Rosji.