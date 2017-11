Alasko, przygotuj się na atak jądrowy Korei Północnej

Członek komitetu ds. planowania kryzysowego na Alasce Jeremy Zidek wezwał lokalnych mieszkańców, aby przygotowali się na wypadek ataku jądrowego ze strony Korei Północnej, m.in. zaopatrzyli się w lekarstwa przeciw promieniowaniu radioaktywnemu – informuje „Daily Mail”.

Mieszkańcy Alaski powinni ponadto zakupić żywność i lekarstwa. Zidek radzi też, aby posiadać w domu zapas wody, latarki i radio.

— To, co radzimy ludziom, jest tym samym, co robili podczas przygotowań do każdej innej katastrofy – powiedział Zidek. Jak dodał, w trakcie ataku jądrowego może nie być czasu na ewakuację, a „najlepszą radą jest ukrycie się i czekania na zakończenie ataku”.