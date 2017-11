Media: „Koń trojański” Putina

© AFP 2017/ JOHANNES EISELE Schroeder: Możemy być zadowoleni, że mamy Putina

Ukraiński deputowany ludowy Igor Mosijczuk powiedział, że wysłanie do Donbasu białoruskich sił pokojowych może stać się „koniem trojańskim”: faktycznie będą to Rosjanie – informuje 112.ua.

Według jego słów po wspólnych białorusko-rosyjskich manewrach „Zapad”, „które zagrażały Ukrainie”, oraz po tym, jak Białoruś w ONZ zagłosowała przeciwko ukraińskiej rezolucji w sprawie praw człowieka na Krymie, ma on „ogromne wątpliwości co do tego, że będą to białoruscy żołnierze sił pokojowych”.