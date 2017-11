Rosjanie mogą nie obejrzeć Olimpiady

Jak zaznaczają źródła gazety, nieobecność rosyjskich sportowców znacznie zredukuje oglądalność, co nie pozwoli kanałom telewizyjnym zarobić na reklamie i odzyskać pieniędzy wydanych na nabycie praw.

Oprócz Pierwszego kanału i „Rosji 1” Olimpiadę planował również transmitować kanał telewizyjny „Mecz”. Z nim, jak podają źródła, sytuacja jest bardziej skomplikowana: jest to kanał sportowy i prawdopodobnie transmisja na nim będzie w stanie zebrać wystarczającą oglądalność nawet bez Rosjan.

Wcześniej Rada Założycielska WADA podjęła decyzję o nie przywróceniu praw Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA), co może być pierwszym krokiem do wykluczenia rosyjskiej reprezentacji z Olimpiady 2018. Jednocześnie prezydent MKOl Thomas Bach powiedział, że kwestia udziału rosyjskich sportowców i sytuacja z RUSADA to „dwie różne rzeczy” i nie należy ich łączyć. Decyzja w sprawie reprezentacji Rosji zostanie podjęta w grudniu.