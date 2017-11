Jeśli sklejasz ładowarkę od iPhona taśmą, to lepiej uważaj

Obwinięta taśmą klejącą ładowarka do iPhone była przyczyną śmierci nastolatki z Wietnamu.

Wietnamska uczennica zmarła w wyniku porażenia prądem, kiedy dotknęła we śnie uszkodzonego przewodu ładowarki do iPhone — przekazuje gazeta Daily Mail.

© REUTERS/ Edgar Su Dziewczyna z iPhonem na obrazie z 1860 roku (foto)

Wszystko wskazuje na to, że czternastoletna Le Thi Xoan niefortunnie przekręciła się we śnie i dotknęła przetartego kabla do ładowarki, który poraził ją prądem.

Rodzice znaleźli nieprzytomną córkę dopiero nad ranem. Chociaż została szybko przewieziona do szpitala, lekarzom nie udało się jej uratować. Za przyczynę zgonu lekarze podali porażenie prądem elektrycznym.

Policjanci znaleźli na łóżku dziewczyny ładowarkę, którą według ich wersji podłączyła do kontaktu, zanim położyła się spać. Kabel ładowarki był uszkodzony, jednak dziewczyna obwinęła go taśmą klejącą i nadal z niego korzystała.

Na razie nie wiadomo, czy ładowarka, której używała młoda Wietnamka była oryginalnym produktem firmy Apple.