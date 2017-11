Niemcy krytykują rosyjsko-amerykański „konflikt medialny”

© AFP 2017/ ADEM ALTAN Polska wzywa inne kraje do rezygnacji z rosyjskiego gazu

"Ustawy takiego rodzaju, nieważne, gdzie są przyjmowane, rozpatruję jako problematyczne, trudne i niebezpieczne. Atmosfery, którą tworzy się dla mediów i dziennikarzy, nie można nazwać wolną w tym sensie, w jakim rozumiemy to w Europie i w Niemczech. Krytykujemy takie rzeczy (…) wszędzie, powinniśmy dążyć do tego, aby nie stosować podwójnych standardów" – powiedział Gabriel dziennikarzom w piątek w Mińsku.

Wspomniał, że takie środki prawne w Federacji Rosyjskiej sa odpowiedzią na działania Stanów Zjednoczonych. Szef MSZ Niemiec nazwał niebezpiecznym brak zaufania, który geopolityczni gracze, mający możliwości powstrzymania rozwoju negatywnych procesów i konfliktów na świecie, na przykład Rosja, USA, Europa czy Chiny, czują do siebie wzajemnie.

"Jeśli już na poziomie prawa medialnego zaczynamy naciskać na siebie, to staje się jasne, jak dalecy jesteśmy od tego, aby współpracować w zakresie globalnym i na ile wysokie jest prawdopodobieństwo tego, że zaplączemy się w takich konfliktach zamiast rozwiązywać globalne zadania, których rozwiązanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na świecie" – powiedział Gabriel.

Według niego, świat zbliżył się praktycznie do nowego wyścigu zbrojeń, dlatego, że kluczowi gracze – Rosja, USA, NATO – nie dowierzają sobie nawzajem. "Mamy duży problem ze wzajemnym zaufaniem… To niebezpieczeństwo nie tylko dla dziennikarzy, ale i dla całego świata, kiedy mocarstwa zaczynają zajmować się nie naprawdę ważnymi wyzwaniami dla ludzkości, ale zaczynają coraz bardziej okopywać się. Z tego nie wyniknie nic dobrego. To mogę powiedzieć o rozwoju wydarzeń zarówno w USA, jak i w Rosji" – podkreślił minister.