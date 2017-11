Rzecznik Kremla: 60 fałszywych alarmów o bombach na trasie przejazdu Putina

Putin w piątek przyjechał do północnej stolicy Rosji, gdzie uczestniczył w Forum Kultury.

— Otrzymaliśmy około 60 telefonów o około 50 ładunkach wybuchowych, które podrzucono w różnych obiektach, w tym na trasie przejazdu kolumny prezydenckiej i w budynkach w pobliżu miejsc, które miał odwiedzić prezydent w Petersburgu – powiedział Pieskow.

Jak dodał, służba bezpieczeństwa robi wszystko, co możliwe w tej sytuacji, aby nie spowodować niepotrzebnego dyskomfortu. Rzecznik Kremla zapewnił, że incydenty nie wpłynęły na grafik prezydenta.

Pieskow powiedział też, że alarmy bombowe pochodziły z zagranicy. – Na razie nie udało się ustalić. Z drugiej strony, wcześniej czy później ustalimy. Nie ma co do tego wątpliwości. Są to chuligani telefoniczni, terroryści telefoniczni. Można ich dowolnie nazywać. Wcześniej czy później znajdziemy ich – podkreślił.

Rosja od 11 września zmaga się z falą terroryzmu telefonicznego, który objął 75 regionów. Przez dwa miesiące ładunki wybuchowe miały być podłożone w 186 miastach, ewakuowano ponad 2,3 mln ludzi, w tym ponad ćwierć miliona w rosyjskiej stolicy. Za każdym razem były to fałszywe alarmy. Według FSB samą Moskwę fałszywe alarmy będą kosztować 150 mln rubli.