Media: w przestrzeń powierzną USA wtargnął nieznany latający obiekt

Do zdarzenia doszło w ciągu dnia 25 października, jednak do wiadomości podano ten fakt dopiero teraz. Piloci rejsów pasażerskich poinformowali o nieznanym obiekcie białego koloru. Według nich, poruszał się z prędkością prawie 700 km/h na wysokości 10 km, zbliżając się do samolotów na odległość 20 km, pisze "Daily Mail".

Myśliwce nie przechwyciły obiektu, ponieważ on zniknął. Obiekt skrył się przed systemami monitorującymi.

Przedstawiciele lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych oraz Federalnego Zarządu Lotów Cywilnych potwierdziły fakt pojawienia się nierozpoznanego obiektu latającego.

Internauci uznali, że skoro incydent miał miejsce niedaleko od granicy z Kanadą, to tym obiektem mógł być samolot wiozący narkotyki.