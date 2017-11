Biały Dom oskarżył Rosję o brak szacunku do ofiar ataków chemicznych w Syrii

© Sputnik. Stringer Ukraińskie instytucje będą nawzajem się sądzić

"USA nie zatrzymają się na drodze do przedłużenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ mandatu Specjalnego Mechanizmu Śledczego, aby kontynuować ważną pracę znajdowania winnych przeprowadzenia ataków chemicznych, dążenia do sprawiedliwości dla ofiar i jasnego sygnału, że wykorzystanie broni chemicznej nie bedzie wybaczone nikomu i nigdzie" – głosi oświadczenie rzeczniczki Białego Domu, jakie napłynęło do RIA Novosti.

Według niej, "Rosja nałożyła weto na projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ o przedłużeniu mandatu misji Specjalnego Mechanizmu Śledczego ONZ — Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Syrii po raz kolejny broniąc reżimu Asada i terrorystów wykorzystujących broń chemiczną w Syrii".

"Nakładając weto na przedłużenie Specjalnego Mechanizmu Śledczego Rosja dała wyraźny sygnał, że nie ceni życia ofiar ataku chemicznego i nie szanuje standardów prawa międzynarodowego odnośnie broni chemicznej" – głosi oświadczenie rzeczniczki prezydenta Stanów Zjednoczonych.