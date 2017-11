Kuczma: Rosja proponuje nową granicę z Ukrainą

© Sputnik. Stringer Ukraińskie instytucje będą nawzajem się sądzić

"To, co proponuje Rosja na linii styku to zrobienie nowej granicy z Ukrainą i zrobienie czegoś w rodzaju Naddniestrza, zamrożonego konfliktu wojennego. Ale to będzie o wiele gorsze od Naddniestrza, dlatego, że Naddniestrze nie ma granicy z Rosją. A tutaj jest 420 km granicy, której wcale nie kontrolujemy" – powiedział Kuczma.

Były ukraiński prezydent występując jako negocjator w trójstronnej grupie ds. Donbasu w Mińsku oświadczył, że dla Kijowa takie stanowisko jest nie do przyjęcia, dlatego na razie nie ma perspektyw dla rozwiązania konfliktu.

Po raz kolejny nie udało się określić konkretnych dat wymiany jeńców, podkreśla się w artykule.