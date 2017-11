NASA przyłączy się do poszukiwań argentyńskiego okrętu podwodnego (wideo)

Rzecznik Dowództwa Południowego Jose Ruiz powiedział, że zmodyfikowany samolot NASA P-3 Orion przyłączył się do poszukiwań zaginionego okrętu podwodnego floty Argentyny.

Według portalu ARS Technica, P-3 Orion w przeszłości był wykorzystywany przez amerykańską armię do wykrywania okrętów podwodnych. Maszyna jest wyposażona w magnetometr, kamery na podczerwień i czujniki do pomiaru grubości lodu. Ten sprzęt jest w stanie wykryć okręt podwodny nawet w przypadku jego zatonięcia.

Ruiz powiedział też, że amerykańscy wojskowi utrzymują kontakty z Departamentem Stanu i mogą przyłączyć się do poszukiwań, jeśli Argentyna zwróci się o pomoc. Z kolei źródło w Pentagonie poinformowało, że służba podwodnych operacji ratunkowych marynarki wojennej przygotowuje zespół specjalistów i sprzęt, w tym aparat głębinowy przeznaczony do ratowania zatopionych okrętów podwodnych Submarine Rescue Diving and Recompression System (SRDRS), bazujący w San Diego.

Wcześniej prezydent Argentyny Mauricio Macri zgodził się na międzynarodową pomoc w poszukiwaniu okrętu podwodnego.

Łączność z okrętem podwodnym San Juan została utracona w środę w drodze z Ushuaia do Mar del Plata. Na poszukiwania wysłano samoloty i okręty. Argentyńska flota poinformowała, że ARA San Juan przeprowadzał ćwiczenia w rejonie miejscowości Puerto Madryn, znajdującej się mniej więcej w połowie wysokości Argentyny. Na pokładzie jednostki znajduje się 40 osób, w tym pierwsza w historii podwodniaczka Argentyny.

Wcześniej media informowały, że przed zniknięciem okręt nadał sygnał o pożarze na pokładzie i problemach z napędem. Marynarka wojenna nie potwierdziła tej informacji.

Zaginiony okręt podwodny został zbudowany w niemieckiej stoczni w latach 80. W latach 2007-14 przechodził poważny remont i modernizację. Jednostka ma długość 66 metrów, rozwija prędkość do 25 węzłów. ARA San Juan jest jednym z trzech argentyńskich okrętów podwodnych.