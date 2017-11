Europejskie chomiki imigrantami z Kaukazu

Okazało się, że bez względu na geograficzną bliskość chomików z centralnej Rosji i Europy Zachodniej gryzonie ze Starego Świata są spokrewnione z kaukaskimi. Takie niezwykłe pochodzenie jest związane z końcem epoki lodowcowej. Badacze przeanalizowali genom mitochondrialny (przekazywany w linii żeńskiej) 60 zwykłych chomików (Cricetus cricetus) z rosyjskiego Przedkaukazia, 12 z centralnej Rosji (Moskwa, Suzdal, Niżny Nowogród, Mordowia), 1 z Uralu, 13 z północnego Kazachstanu oraz 8 z Krymu.

Większość chomików na obszarze od Moskwy po Kazachstan należała do jednej grupy. Chomiki z Kaukazu należały do innej grupy, pod względem genetycznym bliskiej zachodnioeuropejskiej. Autorzy pracy podkreślają, że to zastanawiająca okoliczność, ponieważ pod względem geograficznym centralna Rosja jest położona o wiele bliżej Europy Zachodniej. Według nich przyczyna tej sytuacji polega na tym, że przed ostatnią epoką lodowcową chomiki na obszarze od Kaukazu po Europę Południową stanowiły jedną grupę, w której miała miejsce swobodna migracja i odpowiednio wymiana genów. Jednak gdy epoka lodowcowa się skończyła, klimat zmienił się na cieplejszy i wilgotniejszy. Doprowadziło to do tego, że tundra stepowa w Europie Zachodniej pokryła się lasami, w których chomiki nie mogły żyć ani ich pokonywać.

Dlatego europejskie chomiki zostały odizolowane zarówno od centralnej Rosji, jak i od kaukaskich krewnych. Obszar ich występowania rozszerzył się dopiero po rozpoczęciu uprawiania ziemi i wyrębu dużych masywów leśnych.

Wschodnia grupa chomików właściwa dla centralnej Rosji i Kazachstanu została oddzielona od kaukasko-zachodnioeuropejskiej wcześniej, gdy poprzednia epoka lodowcowa oddzieliła wschodnią cześć areału chomików od zachodniej (wzdłuż linii Morza Kaspijskiego). Po zakończeniu ostatniego oblodzenia zwierzęta, które przeżyły na wschodzie, zaczęły zasiedlać centralną Rosję z Kazachstanu, nie mieszając się z kaukaskimi i zachodnioeuropejskimi chomikami. Od pierwszych je oddzielała linia manycka, a od drugich — lasy centralnej Europy.

Chomik europejski to jedyna pozostałość po tak zwanej „mamuciej" faunie Eurazji z czasów oblodzenia. Chomik lubi otwarte przestrzenie, dlatego tuż po oblodzeniu wilgotny i ciepły klimat zmusił go do ucieczki na południe (tylko tam zachowały się bardziej suche stepy). Jednak później ludzie zamienili duże obszary na europejskim terytorium w pasze i ogrody. Zastąpiło to chomikom byłą tundrę stepową.