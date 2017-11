Naukowcy: szklane naczynia z rysunkami są niebezpieczne dla zdrowia

Szklane naczynia ozdobione wzorami i rysunkami, zawierają niebezpieczne koncentracje kadmu i ołowiu, dwóch toksycznych i szkodliwych dla zdrowia ciężkich metali, głosi artykuł opublikowany w piśmie "Science of the Total Environment".

"Byliśmy bardzo zdziwieni tym, że znaleźliśmy tak wysokie stężenia ołowiu i kadmu na zewnętrznej stronie szklanek i innych naczyń, oraz na ich brzegach. Długie korzystanie z tego typu naczyń może wywołać problemy zdrowotne, dlatego producenci takich wyrobów powinni jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki" – powiedział Andrew Turner z Uniwersytetu Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Turner i jego zespół zbadali chemiczny skład farb, które wykorzystują firmy chemiczne do nanoszenia rysunków i fotografii na powierzchnię szklanek, filiżanek i innych naczyń ze szkła. Uzbrojony w przenośny spektrometr rentgenowski, brytyjski chemik przeanalizował skład siedmiu tuzinów szklanek, kufli i innych szklanych naczyń sprzedawanych w supermarketach i sklepach w Wielkiej Brytanii.

Większość szklanek i innych naczyń zawierało wysokie stężenia ciężkich metali, przewyższające normę w dziesiątki razy, a w niektórych wypadkach przewyższające nawet tysięckrotnie. Co ciekawe, koncentracja toksyn zależała od koloru i typu stosowanej farby, na przykład czerwone, pomarańczowe, żołte i zielone odcienie często zawierały wysokie koncentracje toksyn, podczas gdy biała farba była mniej toksyczna. To jest związane z pewną prostą rzeczą: zarówno ołów, jak i kadm są podstawą wiekszości farb tych kolorów.

W wielu przypadkach, jak pokazały dalsze doświadczenia i obserwacje brytyjskich chemików, cząsteczki farby mogą pozostać na powierzchni szklanki i stąd przedostać się do ust lub przykleić do powierzchni rąk. Wszystko to, jak uważa Turner, czyni tego rodzaju naczynia skrajnie niebezpiecznymi dla zdrowia.