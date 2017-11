Testy rosyjskiej rakiety przyszłości

Zachodni eksperci i media już nazwały ją „Szatan 2”. Wiceminister obrony Rosji Jurij Borisow powiedział, że testy perspektywicznego międzykontynentalnego pocisku balistycznego „Sarmat” rozpoczną się przed końcem 2017 roku. Strategiczny system uderzeniowy bazujący w silosach odbędzie swój pierwszy egzamin na „przydatność do zawodu”. Ale nie ostatni. „Sarmat” zostanie przyjęty na uzbrojenie w 2020 roku. Do tego czasu pocisk powinien przejść wszystkie etapy testów.

Weryfikacja startem

Według niektórych mediów testy ogniowe silnika ciekłego stopnia „Sarmata” zostały pomyślnie zakończone w 2016 roku. Na tym etapie imitowana jest eksploatacja w prawdziwych, „bojowych” warunkach: sprawdzane są komory spalania, turbopompy, gazogeneratory i inne elementy. Ogólnie rzecz biorąc, silnik zostaje zamocowany na specjalnym stanowisku z możliwością odprowadzenia płomienia i gazów, doprowadzenia do niego paliwa i utleniacza, a następnie uruchomienia. Jeśli wszystkie węzły działają poprawnie, testy uznaje się za udane. I kolejny etap.

— Kolejny etap to eksperyment, w trakcie którego przeprowadza się start rakiety, jej bezawaryjne wyprowadzenie z silosu i początkowe stadium pracy silnika – powiedział w rozmowie z RIA Novosti emerytowany generał Władimir Dworkin, były szef IV Centralnego Instytutu Naukowo-Badawczego Ministerstwa Obrony – struktury, która wspiera od strony naukowej rozwój Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego i strategicznej broni rakietowej. – Z silosu jest wyrzucana makieta z prawdziwym silnikiem pierwszego stopnia i ładunkowym „zamiennikiem” reszty rakiety. Makieta jest ekwiwalentem gotowej produkcji pod względem wymiarów i masy. Rezerwy paliwa są niewielkie, aby wystarczyły na kilka sekund lotu – dodał.

© Sputnik. Alexander Vilf Rosja modernizuje „Sołncepioki”

Kolejne stadium, przez które przechodzi każdy międzykontynentalny pocisk balistyczny przed przyjęciem na uzbrojenie, są testy lotno-konstruktorskie. Do tego czasu poszczególne elementy już są gotowe lub niemal gotowe. Oznacza to, że nadszedł czas przetestować cały pocisk. Po pierwsze, aby ostatecznie przekonać się, że wszystkie elementy broni idealnie do siebie pasują i nie trzeba wnosić zmian do projektu. Po drugie, aby przekonać się, że realny zasięg lotu bloków bojowych i dokładność trafienia są zgodne z zadaniami technicznymi. Zamiast głowicy bojowej montuje się blok o takiej samej wadze. Zanim rozpoczną się testy lotno-konstruktorskie producent już dawno przygotował partię doświadczalną ICBM.

© Sputnik. Vladimir Pirogov Trump rozpieszcza armię rekordowo wysokim budżetem

— Na tym etapie wystrzeliwuje się w pełni wyposażoną rakietę po określonej trajektorii – wyjaśnił Władimir Dworkin. – Z reguły „strzela się” do poligonu Kura na Kamczatce. Testy projektowe można łączyć z państwowymi, podczas których podejmowane są decyzje o przyjęcie na uzbrojenie. Z praktyki wynika, że w tym celu należy wystrzelić około 15-20 rakiet. Ale należy rozumieć, że w trakcie testów mogą mieć miejsce sytuacje awaryjne. Wówczas potrzebne są dodatkowe starty, aby przekonać się, że wszystkie niedociągnięcia i uwagi zostały usunięte – powiedział emerytowany generał.

W przyszłości właśnie „Sarmata” oraz „Jarsy” i „Topole” powinny stanowić podstawę Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego. Nowy pocisk ma zamienić potężnego, ale przestarzałego „Wojewodę”. Jak poinformowało RIA Novosti źródło, planuje się, że w rakiety „Sarmata” zostanie uzbrojonych siedem pułków rakietowych.