„Kosmiczny sen" Poroszenki

„I swój kosmodrom Ukraina zapewne posiada. Jaki piękny sen przyśnił się Petrowi Aleksiejewiczowi" - pisze użytkownik Facebook Andriej Aksanow.

„Kiedy chodzi o demontaż pomników, to mamy do czynienia jedynie ze spuścizną krwawego ZSRR, a kiedy chodzi o loty w kosmos, to już jedynie zasługa Ukrainy. Dziwna logika, panie prezydencie" - zauważył Wład Alimow.

„Ukraina nie ma własnych środków wynoszenia, dlatego nie może być uważana za kosmiczne mocarstwo" - uważa Jegor Pawlenko.

Użytkownik Twittera zwątpił w prawidłową ortografię hashtagu #KosmicznaDerżawa (Kosmiczne mocarstwo), sugerując, że Poroszenko miał z pewnością na myśli wariant „Komiczne Mocarstwo".

КоМичной державы. — Товарищ Сухич (@tovarishSuhi4) 19 listopada 2017

Inny bloger zasugerował, że Ukraina dostarcza „tłuszcz do MSK".

Украина на мкс сало доставляет — Роман (@romandroperson) 19 listopada 2017

W czasie swojego niedzielnego wystąpienia Poroszenko powiedział, że Ukraina od dwudziestu lat jest „prosperującym kosmicznym mocarstwem" - od czasu, gdy ukraiński kosmonauta Leonid Kadeniuk poleciał w kosmos amerykańskim statkiem kosmicznym. Zdaniem ukraińskiego prezydenta „to właśnie ukraińskie rakiety nośne wynoszą na orbitę okołoziemską" satelity i aparaty kosmiczne różnych państw świata.