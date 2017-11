Kosaczew: Europejscy politycy to „liga nieudaczników"

Szef komisji do spraw międzynarodowych Rady Federacji Konstantin Kosaczew określił europejskich polityków usiłujących przypisać wszystkie swoje niepowodzenia Federacji Rosyjskiej mianem „ligi nieudaczników".

Wcześniej szef Rady Europejskiej i były polski premier Donald Tusk wyraził zaniepokojenie polityką PiS względem Ukrainy, sugerując, że partia rządząca może być „planem Kremla".

„Przedtem były podobne oskarżenia ze strony brytyjskiej premier Theresy May, hiszpańskich władz, niemieckich (wybory), nie mówiąc już o Amerykanach i Ukraińcach. Co ich wszystkich łączy? Są nieudacznikami. Polska ze swoją europejską polityką, Wielka Brytania — z Brexitem, Hiszpania — z Katalonią, poprzednie amerykańskie władze — z Trumpem, Ukraina — z przewrotem państwowym" — napisał Kosaczew na swoim profilu na Facebooku.

Senator nazwał też polityków „politycznymi słabeuszami", którzy nie mają dość odwagi, by przyznać się do błędów i porażek. „Za każdym razem, kiedy na Zachodzie wybuchnie kolejny antyrosyjski lament, będzie to oznaczało, że lidze przybyło nieudaczników" — dodał Kosaczew.