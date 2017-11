„Niewidzialna" fregata na Morzu Czarnym (foto)

Odpowiednia informacja i zdjęcia pojawiły się na Twitterze tureckich spotterów obserwujących trasy ruchu okrętów płynących przez Bosfor.

Toulon based La Fayette class @MarineNationale frigate Guépratte F714 transited Bosphorus & entered Black Sea at dusk 15:00Z pic.twitter.com/E65gZpLaYJ — Yörük Işık (@YorukIsik) 19 listopada 2017

Na zdjęciach widać, że w kierunku Morza Czarnego płynie fregata F714 Guepratte. Według informacji pochodzącej z otwartych źródeł wyporność okrętu wynosi 3,2 tys. ton. Jego korpus jest wykonany w technologii „stealth". La Fayette jest przeznaczony do działań w kryzysowych regionach oraz przenosi kilka pocisków i śmigłowiec Panther — czytamy na stronie francuskiego Ministerstwa Obrony. Na klasę La Fayette składa się pięć okrętów, z których pierwszy — właściwie La Fayette — został zwodowany w 1992 roku.

To nie pierwsza wizyta francuskiego okrętu na Morzu Czarnym: poprzednia odbyła się w marcu bieżącego roku. Okręt zawinął do rumuńskiego portu Konstanca oraz wziął udział we wspólnych ćwiczeniach z Marynarką Wojenną Rumunii.