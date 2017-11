Ławrow: Oskarżenia NATO to „lipa"

Wszystkie oskarżenia NATO pod adresem Rosji w związku z przeprowadzeniem ćwiczeń rosyjsko-białoruskich okazały się fałszywką — oznajmił szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow.

„Teraz to, co rozmieszczają w Europie Wschodniej pod pretekstem rosyjskiego zagrożenia, że rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad 2017 to przygotowanie do agresji przeciwko państwom bałtyckim, że Rosja chce podbić Białoruś, że nigdy nie wycofa stamtąd wojsk, nic z tego nie spełniło się" — powiedział, występując przed słuchaczami azerbejdżańskiej Akademii Dyplomatycznej. Według słów Ławrowa „wszystko okazało się fałszywką".

Podkreślił, że kontyngenty NATO wysłane tam do zneutralizowanego zagrożenia, obecnie pozostają w Europie Wschodniej.