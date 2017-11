Most Krymski nazwą na cześć Putina?

Członkini Rady Społecznej ds. Budowy Mostu stwierdziła, że gdyby nie rosyjski przywódca Władimir Putin, most nigdy nie pojawiłby się. Wołkonskaja podkreśla, że właśnie z inicjatywy prezydenta budowa mostu postępuje tak szybko.

Głosowanie na najlepszą nazwę dla mostu na Krym ruszyło na specjalnej stronie 16 listopada. Chcący wziąć w nim udział mają zalogować się przez jeden z portali społecznościowych i oddać głos na wybrany wariant. Także można potwierdzić swój wybór w drodze mailowej. Dokonać wyboru można z pięciu najpopularniejszych wariantów: Krymski, Kerczeński, Tuzlinski, Most Przyjaźni lub Most Jedności. Te warianty wybrał organizator głosowania — Ministerstwo Transportu Rosji — po przeprowadzeniu sondażu na półwyspie Krymskim i Tamańskim.

Most ten połączy Krym i Kraj Krasnodarski. Jego długość wyniesie 19 km, będzie to najdłuższy most w Rosji. Ruch samochodowy na nim ma rozpocząć się w 2018 roku, a kolejowy — w 2019 roku.