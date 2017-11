Dowódca Azowa zna sposób na odzyskanie Krymu

Oświadczył to na antenie telewizji NewsOne, nagranie jest dostępne na YouTube.

Według słów Biłeckiego Moskwa marzyła o przyłączeniu Krymu do Rosji od 1991 roku. Podkreślił, że doszło do tego, gdy Ukraina była osłabiona wydarzeniami na Majdanie. „To właśnie przepis na to, jak powinna działać Ukraina. W taki sam sposób trzeba osłabiać Rosję od środka, jest to możliwe, ponieważ są tam ogromne problemy wewnętrzne, narodowe, społecznej i religijne. Są aspekty, są punkty, w które można uderzyć" — podkreślił parlamentarzysta.

Wykluczył on możliwość odzyskania Krymu w drodze negocjacji. „Dyplomacja będzie potrzebna później, by zawrzeć korzystny pokój przy stole negocjacji" — powiedział Biłecki.

16 października deputowany Rady Najwyższej, były lider zakazanej w Rosji organizacji ekstremistycznej Prawy Sektor Dmytro Jarosz oznajmił, że do zajęcia Krymu ukraińska armia będzie musiała użyć czołgów i lotnictwa bojowego.