Wolna Armia Syrii rozwiązała ugrupowanie składające się ze 180 członków walczących w pobliżu At Tanf.

Pisze o tym AlHadath News, powołując się na źródła wojskowe w WAS. Strony uzbrojonych syryjskich ugrupowań cytują słowa przedstawiciela rozwiązanego pododdziału Abu al-Asira Al-Haburiego o tym, że 180 bojowników opuściło swoje pozycje po otrzymaniu 2 tys. dolarów na osobę.

Źródła w WAS uważają, że Waszyngton zawiesił finansowanie jednostki i przestawił się na Syryjskie Siły Demokratyczne, które są w tej chwili jedynym jego sojusznikiem w Syrii. Eksperci podkreślają, że rozwiązanie ugrupowania jest związane z jego porażką podczas obrony pozycji w Abu Kamalu i zwycięstwem syryjskiej armii rządowej.

© Sputnik. РИА Новости Kara będzie straszliwa: przepowiednia Rasputina o III wojnie światowej

Syryjski ekspert od ugrupowań zbrojnych Hussam Shueib powiedział w wywiadzie dla Sputnika, że „USA są rozczarowane porażką kompanii wsparcia Wolnej Armii Syrii. Obecnie widzimy, że Daesh i inne podobne formacje ponoszą porażki na wszystkich frontach, a syryjska armia przeprowadza zdecydowaną ofensywę. Teraz Amerykanie potrzebują innego narzędzia do prowadzenia działań zbrojnych.

Ekspert podkreślił, że „amerykańska decyzja w sprawie rozwiązania uzbrojonego ugrupowania Wolnej Armii Syrii została podjęta nie w imię walki z terroryzmem. W ogóle nie mają zamiaru z nim walczyć. Spowodują kolejną eskalację napięć mającą na celu zerwanie porozumień w Genewie, Astanie oraz przyszłego Kongresu Narodów Syrii w Soczi".

© Sputnik. Michael Klimentyev Media: Doradcy Trumpa ukrywają przed nim prawdę

Waszyngton wspiera Syryjskie Siły Demokratyczne, ponieważ praktycznie jest to ich ostatni sojusznik na północy Syrii. Poza tym są ściśle związani z Kurdami. Te siły prezentują siebie jako laicką formację. Po drugie występują przeciwko syryjskiemu rządowi, po trzecie są w stanie przejąć kontrolę nad północą państwa i podzielić Syrię. Poza tym dowiedli, że mogą zająć miejsce Daesh, tak jak zrobili to w Rakce. Obecnie USA za pomocą swoich mediów tworzą nowy pozytywny wizerunek Syryjskich Sił Demokratycznych. Jest to niby duża siła, w której składzie walczą prawdziwi przedstawiciele narodów syryjskich.

W rzeczywistości dokładnych danych o ich liczebności i składzie nie ma. Po drugie niespecjalnie ich akceptują nie tylko Syryjczycy, lecz rownież syryjscy Kurdowie. Jednak USA pokładają duże nadzieje w Syryjskich Siłach Demokratycznych, zakładając, że będą w stanie skutecznie walczyć z syryjską armią i jej sojusznikami" — powiedział syryjski ekspert ds. ugrupowań zbrojnych Hussam Shueib.