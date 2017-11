O nowych możliwościach poinformowali naukowcy w wywiadzie dla czasopisma Applied Energy.

Na surowce roślinne i zwierzęce przypada do 73% odnawianych źródeł energii — twierdzą badacze. Jednak do hodowania kultur nadających się do produkcji biopaliwa potrzebna jest ziemia, woda i nawozy. Jednocześnie istnieje problem bezpiecznej dla środowiska utylizacji odpadów drobiu. Przetwarzanie odchodów na twarde paliwo pozwoli na rozwiązanie kilku problemów naraz — zapewnienie jego utylizacji i zmniejszenie wykorzystywania paliwa kopalnego.

Naukowcy ustalili, że paliwo z ptasich odchodów pozwala na uzyskanie o 24% więcej energii niż biowęgiel (sztuczny odpowiednik węgla kopalnego). Poza tym przy jego produkcji emisja metanu i amoniaku jest o wiele mniejsza.