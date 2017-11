Nowe nawyki seksualne młodzieży

W ostatnich latach w porównaniu do początku lat 90. wśród młodzieży i nastolatków kilkakrotnie wzrosła popularność nietradycyjnych form seksu.

Piszą o tym naukowcy w artykule opublikowanym w Journal of Adolescent Health.

„Obserwowanie tego, kiedy i jak młodzież zaczyna uprawiać seks, pomoże nam w sformułowaniu nowych podejść do edukacji seksualnej i dyskusji na temat niebezpieczeństw związanych z tą bądź inną formą bliskości intymnej. Pozwoli to młodzieży na uniknięcie problemów ze zdrowiem w przyszłości" — oznajmiła Ruth Lewis z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej.

W ostatnich latach w społeczeństwie zakorzeniły się dwa sprzeczne stereotypy. Pierwszy dotyczy tego, że obecnie nastolatki wcześniej dojrzewają i zaczynają spożywać alkohol i prowadzić aktywne życie seksualne jeszcze przed ukończeniem szkoły. Zgodnie z drugim współczesna młodzież odwrotnie dorasta bardzo późno, mieszka z rodzicami i nie pracuje do 25-30 lat.

Z drugiej strony najnowsze badania psychologów przedstawiają kompletnie inny obraz: na przykład amerykańscy naukowcy w ubiegłym roku odkryli, że obecni chłopaki i dziewczyny są mniej rozwięźli niż ich rodzice z pokolenia Pepsi oraz ich dziadkowie i pradziadkowie z pokolenia lat 60-tych. Lewis i jej koledzy spróbowali ustalić, jaki z tych punktów widzenia jest prawdziwy, analizując zmiany dwóch ważnych parametrów związanych z zachowaniem płciowym młodzieży: kiedy zaczęli uprawiać seks oraz jakie jego formy praktykowali przez pierwsze 25 lat życia.

W celu badania podobnych zmian Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej już od kilku dziesięcioleci prowadzi specjalne sondaże, w których wzięło udział około 45 tys. młodych Brytyjczyków, którzy dopiero co rozpoczęli samodzielne życie w czasie przeprowadzenia kolejnej rundy ankiety.

Jak pokazała analiza najnowszych danych, część aspektów zachowania seksualnego młodzieży przez ostatnie 20 lat znacznie się zmieniła, lecz niektóre nawyki pozostały bez zmian. Jest to między innymi wiek, w którym chłopaki i dziewczyny zaczynają się całować i po raz pierwszy uprawiają seks — 14 i 16 lat. S drugiej strony zmieniły się formy stosunków płciowych, analny i oralny seks obecnie znacznie zyskały na popularności.

Według słów naukowców dwa dziesięciolecia temu te formy seksu uprawiała około jedna dziesiąta młodzieży, a teraz przyznaje się do tego co czwarty ankietowany chłopak oraz co piąta ankietowana młoda kobieta. Jeszcze znaczniej ten wskaźnik wzrósł wśród nastolatków w wieku 16-18 lat.

Naukowcy uważają, że te zmiany w zachowaniu seksualnym młodzieży są związane z wzrastającą "seksualizacją" kultury masowej i rozprzestrzenieniem informacji o podobnych preferencjach w internecie. Zdaniem Lewis to wszystko powinny brać pod uwagę służby społeczne i nauczyciele w szkołach, by ochronić młodzież przed prawdopodobnymi problemami ze zdrowiem i rozprzestrzenieniem chorób przenoszonych drogą płciową charakterystycznych dla takich form seksu.