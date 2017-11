Merkel znalazła wyjście z największego od czasów Hitlera kryzysu

© AP Photo/ Gregor Fischer „Merkel musi odejść"

Właśnie w nich Merkel upatruje wyjście z kryzysu, który niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier nazwał największym od ostatnich 70 lat.

Droga do utworzenia rządu okazała się trudniejsza, niż ktokolwiek by tego chciał. Nowe wybory to lepsze rozwiązanie niż formowanie rządu mniejszościowego — powiedziała Angela Merkel.

W nocy z niedzieli na poniedziałek 20 listopada Wolna Partia Demokratyczna wycofała się z negocjacji ws. utworzenia koalicji rządowej z blokiem CDU/CSU i Zielonymi. Gdyby stronom udało się dojść do porozumienia, nowo powstała koalicja otrzymałaby 393 z 709 mandatów w Bundestagu (około 55% miejsc), jednak po zerwaniu negocjacji przez liberałów chadecy i Zieloni posiadają zaledwie 44% mandatów.

To już nie pierwszy raz, kiedy socjaldemokraci zrezygnowali z tworzenia tzw. „Wielkiej Koalicji" z konserwatywnym blokiem CDU/CSU. W przypadku ich zgody udałoby się sformować rząd większościowy, uzyskując 399 miejsc w Bundestagu lub 56% większość.