Statek o napędzie atomowym wyruszy w Kosmos

Chińska Korporacja Nauki i Przemysłu Aerokosmicznego (CASC) opublikowała grafik rozwoju programu kosmicznego ChRL na lata 2017-2045. Przewiduje ona między innymi utworzenie statku wielorazowego użytku o atomowym napędzie rakietowym — podaje GBTIMES.

Pierwszy lot takiego statku zaplanowany jest na 2040 rok. Zgodnie z dokumentem na ten sam czas przypada utworzenie systemów przeznaczonych do wydobywania kopalin na asteroidach

Co więcej, plany głównego chińskiego producenta aparatów kosmicznych zakładają również utworzenie do 2025 roku kosmoplanu wielorazowego użytku, a do 2030 roku — superciężkiej rakiety o udźwigu ponad stu ton. Bliżej 2035 roku kraj planuje wykorzystywać wyłącznie rakiety wielorazowego użytku, a już w 2045 roku ChRL chce zajmować przywódczą pozycję w światowym przemyśle aerokosmicznym.

Obecnie Pekin realizuje ambitny program kosmiczny. W 2020 roku Chiny chcą wysłać na Marsa rovera, a następnie zająć się badaniem okołoziemskich asteroid przy pomocy zrobotyzowanej misji. Bliżej 2030 roku Pekin planuje wysłać na Marsa próbkę gruntu, a następnie wynieść stację na największy księżyc Jowisza w Układzie Słonecznym — Ganimed.