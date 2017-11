Robot Fiodor zostanie Bohaterem Federacji Rosyjskiej? (wideo)

„(Wcześniej — red.) udoskonalony Fiodor może wziąć udział we wszystkich trzech lotach testowych. Sztucznej inteligencji robota-kosmonauty wystarczy na pięć lotów" — poinformował Siergiej Churs, kierownik projektu Fundacji Badań Perspektywicznych „Spasatiel".

Pracownicy branży rakietowo-kosmicznej żartują, że po powrocie na Ziemię Fiodor może zostać trzykrotnym Bohaterem Federacji Rosyjskiej. Ten tytuł honorowy jest zazwyczaj przyznawany kosmonautom za pierwszy lot, a za kolejne wyróżniani są orderami „Za Zasługi dla Ojczyzny" różnych klas, jednak w ZSRR przyznawano im gwiazdę Bohatera Związku Radzieckiego za każdą misję.

Robot Fiodor lub FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) został skonstruowany przez inżynierów rosyjskiej firmy Android Technics. Potrafi on naśladować ruchy operatora, przekazywać sygnały dźwiękowe i obrazy wideo, a także podnosić ładunki o wadze do 10 kg. Fiodor może również pełnić swoje funkcje w otwartej przestrzeni kosmicznej

W lipcu podano do wiadomości, że Fiodor został pierwszym na świecie robotem, który zrobił szpagat. Tak wyjątkowe umiejętności są niezbędne do pokonywania trudnych przeszkód — poinformowali twórcy robota humanoidu. Oprócz tego jest to jedyny na świecie android, który potrafi patrzeć w górę i w dół, podnosząc i opuszczając głowę.