Rosyjski bokser i jego słodkie dzieła sztuki (foto, wideo)

Renat Agzamow to niezwykły cukiernik i prawdziwy kreator mody w świecie tortów, który tworzy prawdziwe arcydzieła ze śmietany i czekolady. Jego torty przypominają bardziej misterne kompozycje rzeźbiarskie, jednak smakują prawie jak wypieki mamy. Chociaż nie, jeszcze lepiej.

A wszystko dlatego, że mistrz cukiernictwa jest przekonany: wygląd tortu powinien wzbudzać zachwyt, a smak — przypominać dom.

Oglądając zdjęcia Agzamowa, nawet do głowy by nie przyszło, że jest cukiernikiem. Przypomina raczej sportowca, zresztą to też prawda. W młodości Renat uprawiał boks, a karierę sportową zakończył jako mistrz Rosji w tej dyscyplinie. Dopiero później przekwalifikował się na cukiernika. I w tym zawodzie osiągnął jeszcze bardziej imponujące rezultaty!

Продолжаем радовать вас ❤️🔥 Публикация от RENAT AGZAMOV (@renat_agzamov) Ноя 15 2017 в 5:52 PST

🔥👑🔥 Публикация от RENAT AGZAMOV (@renat_agzamov) Май 6 2017 в 4:08 PDT

Моим коллегам поварам посвящается! 😘❤️ Публикация от RENAT AGZAMOV (@renat_agzamov) Май 24 2017 в 9:39 PDT

Renat Agzamow założył również własną szkołę kulinarną, chociaż częściej nazywa ją laboratorium. Ludzie, którzy w nim pracują, przeprowadzają ciągle różne eksperymenty z zakresu łączenia różnych składników, wyliczają niezbędne ilości poszczególnych produktów i zapisują przepisy (Renat tworzy swoje dzieła „z głowy", improwizując, bez zaglądania do książek kucharskich).

Niezwykły cukiernik zaczął pasjonować się gotowaniem już w dzieciństwie, w wieku 7 lat próbował piec tradycyjne rosyjskie placki i keksy, a w wieku 10 lat upiekł już samodzielnie chleb. Wszystko było bardzo smaczne, gdyż wkładał w swoje wypieki całą duszę. Nauczycielką Renata była jego babcia, to ona uczyła go tajników smacznej kuchni i podarowała w prezencie pierwszą książkę o smacznym i zdrowym jedzeniu, którą maestro przechowuje po dziś dzień.

Obecnie torty Renata Agzamowa to rozpoznawalna marka, której nie da się pomylić z żadną inną. Różnorodność pomysłów, kształtów, wykończenia… Torty mistrza są ozdobą każdej uroczystości. Najczęściej jego wyroby cukiernicze są zamawiane przez gwiazdy estrady i aktorów, czyli tych ludzi, którzy mogą sobie na to pozwolić. Zresztą nic dziwnego: waga niektórych tortów osiąga pół tony, a wysokość 2,5 m i więcej!