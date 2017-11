Rosyjską balerinę oskarżają o prostytuowanie się (foto)

Parę dni temu na antenie centralnej stacji telewizyjnej rosyjska bizneswoman Olga Leibman wystąpiła ze śmiałym oświadczeniem. Oskarżyła balerinę o to, że ta zarabia na życie udzielaniem płatnych usług seksualnych.

Według słów bizneswoman tylko wśród jej znajomych jest aż ośmiu mężczyzn, którzy za pieniądze spędzili z Anastazją noc. Co więcej, podali „taryfę nocną" Wołoczkowej. Leibman oświadczyła, że balerina bierze za „noc miłości" 15 tysięcy euro. Taką sumę płacili jej znajomi, którym miała oddawać się Wołoczkowa.

Te wyznania wybrzmiały na antenie programu „Zwiezdy soszlis", w którym brała też udział Anastazja. Kiedy głos zabrała Leibman, Wołoczkowej nie było w studio. Dlatego za wyrównywanie rachunków balerina zabrała się z opóźnieniem, dopiero po wyjściu materiału na antenę. Wołoczkowa złożyła wniosek na policję i zamierza dowieść, że jest niewinna.

„Ja tę nienormalną kobietę pozwę do sądu. Ona mówi: „Ja wiem, że Wołoczkowa spała z ośmioma mężczyznami i brała za to 15 tysięcy euro!". Niech w sądzie dowiedzie prawdziwości swoich słów. Niech dowiedzie fakt przekazywania pieniędzy, bo to nie miało i nie mogło mieć miejsca. Ja za pieniądze nie jadam kolacji i nie sypiam!" — powiedziała Wołoczkowa. Jej słowa cytuje gazeta kp.ru.

