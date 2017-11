Rosja o planach Google na „izolację" RT i Sputnika

„Wyniki wyszukiwania reguluje się bardzo prosto. Tam siedzi manager, który ręcznie może ustawić kategorie wyników. Tym się zarządza bardzo łatwo — i Google, i inne wyszukiwarki to ustawiają. To, że postanowili izolować w taki sposób strony RT i Sputnika z wyników wyszukiwania w kategorii media mówi o tym, że znaleźli sposób nacisku na nasze kanały , które nie pozwolą szarym ludziom z całego świata widzieć nasze media przy wprowadzaniu jakiegoś hasła. To najpotężniejszy cios" — powiedział Swincow.

Jego zdaniem taki zakaz może zmniejszyć o kilkadziesiąt razy liczbę odwiedzin stron.

„To działanie usunie z wyników wyszukiwania wszelkie odesłania do naszych mediów. To poważny cios. Zakaz komercjalizacji to kropla w morzu w porównaniu do tego, jak negatywny efekt przyniesie to działanie. To zmniejszy odwiedziny kilkadziesiąt razy. My jako deputowani powinniśmy pomyśleć nad tym, że całkiem prawdopodobnie będziemy musieli ograniczyć wyszukiwarki i Google, i określone sieci społecznościowe należące do tego holdingu, na terytorium Rosji. Mamy do czynienia z otwartą wojną informacyjną — to bombardowania, bezpośrednia agresja" — skonkludował Swincow.

Eric Schmidt, przewodniczący rady dyrektorów holdingu Alphabet, w którego skład wchodzi Google, powiedział wcześniej, że obecnie trwają prace nad obniżeniem pozycji kanału RT i agencji Sputnik w wewnętrznym rankingu Google. News.