Monument upamiętniający przywódcę Ukraińskiej Powstańczej Armii (formacja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów) Romana Szuchewycza został odsłonięty we Lwowie.

— Odsłonięcie memoriału wierutnemu banderowcowi Szuchewyczowi we Lwowie jest nie tylko aktem otwartego poparcia dla ideologii nazizmu i antyrosyjskiej schizofrenii, ale i demonstracyjnym pluciem w stronę europejskich sąsiadów Ukrainy, zwłaszcza Polski, której naród doskonale pamięta krwawą brutalność banderowców i ma skrajnie negatywny stosunek do ukraińskich nacjonalistów z przeszłości i teraźniejszości – podkreślił Żelezniak.

© Sputnik. Grigorij Wasilenko Lwów uczcił pamięć Szuchewycza (foto)

Polityk podkreślił, że „ciągłe flirtowanie Kijowa z nazistami” jest nie tylko oburzające, ale budzi obawy zarówno w Rosji, jak i Europie. – Nasz kraj wielokrotnie zwracał uwagę zachodnioeuropejskich partnerów na nieadekwatność polityki Kijowa w stosunku do nazistów i niebezpieczeństwo gloryfikacji przez popleczników faszystów, z rąk których zginęły miliony niewinnych ludzi w naszym kraju i w krajach Europy. Kijów faktycznie depcze rezultaty procesów norymberskich, na co po raz kolejny zwracamy uwagę Zachodu, który niestety bywa ślepy i zbyt delikatny wobec Kijowa – wyjaśnił polityk.

Parlamentarzysta wyraził przekonanie, że taką nieodpowiedzialną i zbrodniczą polityką ukraińskie władze, „tak usilnie dążące do Europy, same zamykają przed sobą drzwi do przyszłości”.

— Obserwując odsłonięcie pomników zbrodniarzy nazistowskich, pobłażliwość w stosunku do wandali za bezczeszczenie monumentów bohaterów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ludobójstwa językowego i innych wyraźnie niedemokratycznych kroków Kijowa, kraje europejskie coraz bardziej zastanawiają się czy potrzebują takiego agresywnego, chciwego, pozbawionego zasad moralnych partnera jak aktualny ukraiński reżim – podsumował Żelezniak.