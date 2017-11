Zanieczyszczenie powietrza osłabia kości

Te objawy występują przy osteoporozie. Dotyczy to zarówno kończyn, jak i kręgosłupa. Do takich wniosków doszli badacze ze Szkoły Zdrowia Społecznego Mailman Uniwersytetu Columbia.

Związek zanieczyszczenia powietrza ze złamaniami kości

Badacze odnotowali częste skargi pacjentów, które kończyły się hospitalizacją, w miejscowościach, gdzie zawartość pyłu PM2,5 przewyższa dopuszczalną normę. Ten właśnie element wyjawiono przy zanieczyszczeniu powietrza. Większe prawdopodobieństwo złamań występuje wsród ludzi z niewysokim dochodem. W badaniu zostały przytoczone dane o hospitalizacji pacjentów z osteoporozą w północno-wschodnim i środkowym Atlantyku w latach 2003-2010. Dowodzi to tego, że im większa jest zawartość frakcji pyłu 2,5 w powietrzu, tym większa jest częstotliwość złamań kości wsród osób starszych.

Naukowcy podkreślili, że pod wpływem frakcji pyłu, w tym PM2,5, dochodzi do oksydacyjnych uszkodzeń i zapaleń, co przyspiesza utratę masy kostnej i zwiększa to ryzyko. Szczególnie podatne są na to osoby starsze.

Wyniki badań prowadzonych w ciągu kilku dziesięcioleci pokazują, że zanieczyszczone powietrze powoduje wiele chorób, w tym nowotwory, choroby układu krążenia i dróg oddechowych. Natomiast teraz odkryto, że może powodować osteoporozę — powiedziała kierowniczka badań doktor medycyny w szkole Mailman Andrea Baccarelli. Zgodnie z naszymi badaniami obok innych korzyści czyste powietrze poprawia stan kości i pomaga w zapobieganiu ich złamaniom".

W dwóch badaniach opublikowanych na początku tego roku Baccarelli, światowa liderka w epigenetyce, poinformowała, że witamina B jest w stanie złagodzić przejawy chorób układu krążenia spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem oraz zmniejszyć ryzyko zmian epigenetycznych DNA. Nie wiadomo, czy witamina B wpływa na układ kostny oraz czy sprzyja zachowaniu masy kostnej. Tym niemniej według badaczy najlepszym sposobem na zapobieganie chorobom związanym z zanieczyszczeniem powietrza jest polityka poprawy jego jakości.