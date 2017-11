Kiedy nastąpi epoka lodowcowa

Wykładowca z Centrum Badania Lodu i Klimatu przy Uniwersytecie w Kopenhadze Sune Rasmussen powiedział w wywiadzie dla duńskiej gazety Videnskab, że kolejna epoka lodowcowa na Ziemi nastąpi „w najlepszym przypadku za 40-50 tys. lat”.

2

Według słów Rasmussena do nadejścia epoki lodowcowej jest potrzebnych kilka warunków (szczególne połączenie ruchu obrotowego Ziemi, nachylenia osi ziemskiej oraz jej kierunku względem przestrzeni). Poza tym dużą rolę odgrywa ilość dwutlenku węgla w atmosferze. To właśnie COprzyczynił się do zakończenia epoki lodowej na Ziemi, natomiast ludzkość ciągle zwiększa udział tego gazu.