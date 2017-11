Po szczepionki do Europy: Na Ukrainie pojawiła się „turystyka szczepionkowa"

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Proces uregulowania kryzysu na Ukrainie utknął w martwym punkcie

Jak dowiedzieli się dziennikarze gazety „Siegodnia", niektórzy z nich organizują nawet wyjazdy grupowe, aby ochronić swoje dzieci przed chorobami.

Na Ukrainie pojawił się nowy rodzaj turystyki europejskiej — tzw. „turystyka szczepionkowa". Rodzice, którzy nie znaleźli w kraju szczepionki na przykład przeciwko wirusowemu zapaleniu opon mózgowych, coraz częściej decydują się szczepić swoje dzieci za granicą. Dziennikarze „Siegodnia" sprawdzili, jakie kraje Ukraińcy rozpatrują w pierwszej kolejności i jak wygląda sytuacja ze szczepieniami na Ukrainie.

W swoim poście na Facebooku Alisa Procenko opowiada, że w miejscowej przychodni nie ma szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu opon mózgowych, na które zmarło w Kijowie już troje dzieci. W związku z tym kobieta zadaje pytanie: czy istnieje możliwość zaszczepienia dwuletniego syna w czasie wyjazdu do Unii Europejskiej? Jej pomysł spodobał się jeszcze kilku innym rodzicom, którzy zaproponowali zjednoczyć siły i zorganizować wyjazd grupowy.

Według kijowianki Anny Biruk sama idea „turystyki szczepionkowej" nie jest nowa: przed wprowadzeniem ruchu bezwizowego dla Ukrainy na rynku działały firmy, które wyrabiały specjalną wizę w celach medycznych.

„Odbierali was z lotniska, zapisywali wcześniej do lekarzy, byli tłumaczami w czasie wizyt i pomagali załatwić niezbędne dokumenty. Teraz wszystko jest o wiele prostsze — najpierw do Niemiec latał mąż. Sam się dogadywał i opłacał wszystkie należności w klinice" — powiedziała Biruk.

Niektórzy rodzice chcieliby wiedzieć, czy można będzie po prostu przyjechać do europejskiej kliniki i od razu zaszczepić dziecko.

„Najważniejsze to wcześniej zapisać się do lekarza i zarezerwować szczepionkę. Na miejscu trzeba będzie pokazać tylko kartę szczepień, żeby lekarz wiedział, jakie szczepionki i kiedy zostały zrobione" — uspokaja Swietłana Diczkowa, która wyjeżdżała już w tym celu za granicę i dzieli się swoim doświadczeniem z innymi.

Kobieta dodała również, że, która jest blisko — szczepionka w tym kraju będzie kosztować około 1000 hrywien. Dla porównania w Niemczech jej cena może wynosić nawet do 1,5 tys. hrywien.

Tymczasem kijowianka Natalia napisała, że znalazła już potrzebną szczepionkę w Polsce i zapisała się do lekarza na początek grudnia. „Zaszczepimy się od razu na pneumokoki i grypę. Na cztery osoby (dwoje dzieci i ja z mężem) będzie to kosztować około 20-25 tys. hrywien".

Jak poinformowało dziennikarzy gazety Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, niektóre szpitale posiadają szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu opon mózgowych.

„Jednak obecnie szczepienia przeciwko tej chorobie nie są obowiązkowe, a odnoszą się do szczepień zalecanych. Właśnie dlatego ta specyficzna szczepionka na zapalenie opon mózgowych nie jest kupowana ze środków państwowych" — poinformowało gazetę biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Resort podał również, że na dzień 1 listopada w całym kraju było ponad 218 tys. dawek szczepionki przeciwko zapaleniu opon mózgowych. Według danych ministerstwa najwięcej szczepionek znajduje się w obwodzie lwowskim — około 25 353. Najgorsza sytuacja panuje w obwodzie wołyńskim (36 sztuk) i chersońskim (108). Przedstawiciele resortu dodali również, że na Ukrainie jest obecnie zarejestrowana szczepionka przeciwko meningokokom o nazwie „Menaktra".

„Aktualnie kwestia włączenia specyficznej szczepionki przeciwko zapaleniu opon mózgowych oraz innych szczepionek (przeciwko pneumokokom, rotawirusom i wirusowi brodawczaka ludzkiego) do krajowego kalendarza szczepień jest już brana pod uwagę i naszym zdaniem powinna zostać rozpatrzona oddzielnie z uwzględnieniem wielu czynników. Jednocześnie rozważamy możliwość wprowadzenia planowych szczepień przeciwko pneumokokom" — dodano w Ministerstwie Zdrowia Ukrainy