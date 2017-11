Amerykanie uderzają w Koreę Północną nowymi sankcjami

Wśród nich znalazły się cztery spółki zarejestrowane w Chinach — Dandong Dongyuan Industrial Co., Dandong Hongda Trade Co., Dandong Kehua Economic аnd Trade C и Dandong Xianghe Trade Co. Ponadto na sankcyjną listę trafiło 20 południowokoreańskich frachtowców. Wczoraj amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że USA ponownie zamierzają włączyć KRLD na listę państw sponsorujących terroryzm, a to pociągnęłoby za sobą dodatkowe sankcje.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Stany Zjednoczone wydatnie zwiększyły presję sankcyjną na Pjongjang, który pomimo niezadowolenia wspólnoty międzynarodowej kontynuuje swój program jądrowy. W czasie rządów Trumpa ograniczenia dotknęły ponad 70 osób i spółek z Korei Północnej.

Nowe sankcje wobec KRLD wprowadziła też Rada Bezpieczeństwa ONZ, która znacznie ograniczyła możliwości Pjongjangu w zakresie importu i eksportu. Rezolucja 2375 ustanowiła najsroższy reżim sankcyjny ONZ w XXI wieku.