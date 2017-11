Zmarł wybitny rosyjski śpiewak operowy

„Dostałem informacje od mojej poetki Lilii Winogradowej, która była z nim bardzo blisko i która była z nim do końca. Napisała mi, że zmarł o 3:36 nad ranem czasu londyńskiego” — powiedział Malikow.

Chworostowski zmarł w wieku 56 lat po długiej chorobie. Pod koniec czerwca 2015 roku śpiewak, który mieszkał w Londynie już od wielu lat, ogłosił, że zmaga się z guzem mózgu.

Światowe uznanie Chworostowskiemu przyniosło zwycięstwo w 1989 roku w telewizyjnym konkursie BBC „Singer of the World” w Cardiff (Wielka Brytania), gdzie otrzymał tytuł „Najlepszy głos” i zdobył główną nagrodę.

Po debiucie operowym na zachodzie w Nice Opera w Nicei (Francja) w operze Piotra Czajkowskiego „Dama pikowa” Dmitrija zaczęto zapraszać do występów w najlepszych światowych operach i do uczestnictwa w uznanych festiwalach. Miał okazję śpiewać na scenie Royal Theatre w Covent Garden (Londyn, Wielka Brytania), Metropolitan Opera w Nowym Jorku (USA), Lyrical Opera of Chicago (USA), Paris Opera (Francja), La Scala (Mediolan, Włochy).