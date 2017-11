Syria, KRLD i Ukraina w półtorej godziny: „wspaniała" rozmowa Putina i Trumpa

© Zdjęcie: Mark Philbrick, BYU Photo Żuki z Korei Północnej niszczą amerykańskie lasy

Prezydent USA Donald Trump określił rozmowę z rosyjskim liderem jako „wspaniałą".

Odbyłem wspaniałą rozmowę z prezydentem Putinem. Rozmawialiśmy o przywróceniu pokoju w Syrii — to bardzo ważne. Rozmawialiśmy o Korei Północnej. Nasza rozmowa trwała prawie półtorej godziny — powiedział Trump dziennikarzom.

W komunikacie prasowym Biały Dom zauważył, że strony potwierdziły swoje zaangażowanie we wspólne oświadczenie w sprawie Syrii wypracowane w ramach szczytu ASEAN, i podkreśliły konieczność wypełnienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Obydwaj prezydenci potwierdzili istotność wspólnej walki z terroryzmem na całym Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej, i postanowili poszukać dróg współpracy w walce z PI, Al-Kaidą, Talibami i innymi terrorystycznymi ugrupowaniami.

Komunikat służby prasowej Kremla głosi, że Putin poinformował Trumpa o najważniejszych wynikach spotkania z prezydentem Syrii, na którym Asad „potwierdził zaangażowanie w proces polityczny, przeprowadzenie reformy konstytucyjnej i wyborów prezydenckich i parlamentarnych".

Strony omówiły też sytuację na Półwyspie Koreańskim, podkreślając konieczność znalezienia dyplomatycznego rozwiązania problemu.

„W czasie omawiania kryzysu na południowo-wschodniej Ukrainie prezydent Rosji zwrócił uwagę na brak prawdziwej alternatywy dla mińskich porozumień z 12 lutego 2015 roku" — czytamy w komunikacie.

Putin i Trump omówili ponadto kwestię irańskiego programu nuklearnego i podjęli wątek sytuacji w Afganistanie. Rosja z zadowoleniem przyjęła rozmowę dwóch liderów. Szef komisji ds. polityki informacyjnej Rady Federacji Aleksiej Puszkow oświadczył, że takie kontakty pozwalają utrzymywać relacje dwustronne.

„Kontakty dwóch prezydentów pozwalają utrzymywać nić porozumienia między Rosją i USA wbrew tym osobom w Waszyngtonie, które chciałyby je zerwać, a nawet przegryźć" — napisał senator na Twitterze.

Wiceprzewodniczący ds. obrony i bezpieczeństwa Rady Federacji Franc Klincewicz uważa za znamienny fakt, że rozmowa odbyła się praktycznie od razu po spotkaniu Putina z Asadem w Soczi.

„A to oznacza, że nie mamy złych zamiarów, liczymy na relacje partnerskie z USA w uregulowaniu syryjskiego kryzysu. W istocie nasz kraj potwierdził swoją wierność zobowiązaniom zawartym we wspólnym oświadczeniu w sprawie Syrii przyjętym na spotkaniu prezydentów Rosji i USA w ramach szczytu APEC w Wietnamie. To przykład szczerej i otwartej polityki" — zauważył Klincewicz.

Rozmowa telefoniczna potwierdza możliwość przywrócenia konstruktywnych relacji Moskwy i Waszyngtonu — przekonuje szef komisji do spraw międzynarodowych Dumy Państwowej Leonid Słucki.

„Nasi prezydenci muszą częściej ze sobą rozmawiać bez oglądania się na niezdrową krytykę płynącą ze Wzgórza Kapitolińskiego. Wówczas jako dwa wiodące światowe mocarstwa zdołamy krok po kroku pchnąć do przodu współpracę w zakresie wszystkich kluczowych kwestii współczesnego świata" — powiedział Słucki w rozmowie z Ria Novosti.

Tymczasem amerykańskim politykom rozmowa prezydentów USA i Rosji wyraźnie się nie spodobała. Kongresmen John McCain uważa dialog z Moskwą za błąd.

„Pokazuje to po raz kolejny, że prezydent Trump błędnie wierzy we wspólne interesy USA i Rosji. Kolejny dowód na to, że pilnie potrzebna jest nam strategia w sprawie Syrii" — napisał McCain na Twitterze.