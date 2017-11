Media: Znaleziono zaginiony argentyński okręt podwodny

Obecnie w kierunku tego rejonu z maksymalną prędkością płynie grupa statków z korwetą „Drammond" na czele, by sprawdzić tę informację. Danych uzyskanych za pomocą hydrolokatora jest za mało do skonkretyzowania znaleziska: czy jest to zaginiony okręt, czy też pozostałości po innym statku, który zatonął wcześniej.

Gazeta podkreśla, że współrzędne wskazanego miejsca zbiegają się z współrzędnymi miejsca, w którym samoloty marynarki wojennej USA odkryły strefę termiczną (300 km od wybrzeża Argentyny na głębokości 70 m). Przypomniano, że poszukiwania okrętu podwodnego wchodzą w krytyczną fazę, ponieważ zapasu tlenu wystarczy na 7-10 dni.

Kontakt z „San Juan" został utracony w ubiegłą środę. Latarnie awaryjne nie zadziałały. Na pokładzie okrętu znajduje się 44 członków załogi.