Izrael uznaje za niedopuszczalne umacnianie się Iranu w Syrii

Rozmowa, której tematem przewodnim był wątek syryjski, odbyła się po spotkaniu Putina z prezydentem Syrii Baszarem Asadem w przededniu trójstronnego spotkania w Soczi z udziałem liderów Iranu i Turcji.

„Premier trwał przy swoim stanowisku odnośnie interesów bezpieczeństwa Izraela i odrzucenia umocowania w Syrii irańskich sił" — powiedziała agencji rzeczniczka Netanjahu i dodała, że rozmowa trwała około pół godziny.

Izrael oskarża Iran o to, że chce uczynić z Syrii wrogą bazę wypadową z dziesiątkami tysięcy bojowników szyickich milicji kontrolowanych przez Teheran, a także lądowymi, morskimi i powietrznymi bazami. Jerozolima obiecuje temu przeciwdziałać, nie wyklucza przy tym użycia środków siłowych.